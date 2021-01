'Incontriamoci al Guado'

Proseguono gli appuntamenti del mezzodì a cura di Francesco Oppi delle nostre Officine Creative e Franco Manzoni, poeta e critico letterario del Corriere della Sera.

Proseguono gli appuntamenti del mezzodì a cura di Francesco Oppi delle nostre Officine Creative e Franco Manzoni, poeta e critico letterario del Corriere della Sera.

Ecco i prossimi appuntamenti:

- lunedì 4 gennaio 2021 ore 12.00

Oscar Prudente, cantautore, compositore e produttore discografico e Franco Manzoni, poeta e paroliere

"Dove vanno musica e parole"

- martedì 5 gennaio 2021 ore 12.00

In occasione del giorno esatto del bicentenario dalla morte di Carlo Porta. (“Il Guado in Galleria” – Social Tv Libreria Bocca)

Ospiti della Libreria Bocca in galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Giovanni Acerboni, ricercatore, docente, consulente e formatore.

Con Franco Manzoni.

Presenta Giorgio P. Lodetti, Libreria Bocca dal 1775

"Brindisi per il fantastico Carlino"

- giovedì 7 gennaio 2021 ore 12.00

Biagio Longo, giornalista, già Direttore di Radio Popolare, Direttore generale di Telelombardia, con Enrico Mentana e Giorgio Gori, all'origine del TG5 e responsabile della comunicazione di importanti aziende pubbliche. Oggi è il Presidente di Stracomm.

"Mitici anni ‘70 tra Milano e il Guado".

Gli incontri nati da una idea di Francesco Oppi si svolgono in collaborazione con Libreria Bocca dal 1775 e "Schema", rivista di Poesia.

Con il Patrocinio di Società Umanitaria

- Fondazione Per Leggere

- Polo culturale del Castanese, Comune di Castano Primo, Comune di Inveruno, Comune di Robecchetto con Induno.

In diretta su facebook alle ore 12.00 @cascinaguado

In differita su Youtube canale Guado Officine Creative dal 1969

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro