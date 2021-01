Covid: ancora nuovi casi

Coronavirus a Inveruno: "Dopo una fase di decrescita da alcuni giorni il numero quotidiano dei nuovi cittadini positivi supera quello dei cittadini guariti".

La situazione è sicuramente meno 'pressante' di ottobre e novembre, ma una cosa è evidente: il virus continua a circolare con periodiche nuove positività.

"68 sono i nostri concittadini positivi, di cui 3 ricoverati in strutture ospedaliere del territorio - commenta il sindaco Sara Bettinelli - 5 cittadini oggi hanno ricevuto l’esito del tampone, risultato positivo. Sono quindi nuovi concittadini positivi rispetto a ieri.

44 sono i cittadini in quarantena obbligatoria. 1 nostro concittadino quest’oggi è ufficialmente guarito, e ne siamo molto felici.

Come potete vedere dopo una fase di decrescita da alcuni giorni il numero quotidiano dei nuovi cittadini positivi supera quello dei cittadini guariti.

Questa è la prova che il virus, sebbene in modo più silenzioso, continua a circolare.

Non abbassiamo la guardia ora, per il bene nostro e dei nostri cari!

È importante per tutti e ciascuno di noi".

