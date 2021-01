Il cordoglio per Emilio Ardo

Il cordoglio del sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, per la scomparsa di Emilio Ardo, figura che ha speso larga parte della sua vita professionale e sociale nella e per la città.

"Ho appreso questa mattina della morte di Emilio Ardo, uomo che ha speso larga parte della sua vita professionale e sociale nella e per la città di Legnano. Il suo impegno, che lo ha visto assessore e consigliere del Comune di Legnano in diverse stagioni politiche della nostra città da esponente della Democrazia Cristiana prima, della Margherita e del Partito Democratico in seguito, la sua presenza assidua e significativa nel mondo del Palio, il suo ruolo di animatore del centro culturale Giancarlo Puecher di Legnano testimoniano una partecipazione intensa e appassionata alla vita pubblica nelle sue espressioni più diverse e sempre nell’ottica della costruzione e del rafforzamento della comunità locale. Alla sua famiglia le condoglianze più sentite da parte mia e di tutta l’amministrazione cittadina". Sono le parole del sindaco Lorenzo Radice, per la scomparsa, appunto, di Emilio Ardo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro