'Laghi-Villanova': riqualificazione

Della pratica sportiva sotto il cielo di Nerviano è uno dei biglietti da visita dorati. L'impianto sportivo Laghi-Villanova sarà sottoposto dall'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi ad un imponente intervento di riqualificazione architettonica.

Della pratica sportiva sotto il cielo di Nerviano è uno dei biglietti da visita dorati. L'impianto sportivo Laghi-Villanova sarà sottoposto dall'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi ad un imponente intervento di riqualificazione architettonica. A dare conto della pregnanza dell'operazione a cui la giunta intende dare fiato concorre anche l'importo stanziato per portarla a compimento: 370 mila euro. "Il progetto - si legge nel documento di licenziamento dell'intervento - prevede la modifica della palazzina sportiva con formazione locale di infermeria pubblico, zona filtro spogliatoi arbitro, sistemazione tetto con spostamento delle velux in posizione da poterle utilizzare come finestre utili per il rapporto aeroilluminante e il montaggio della linea vita, la rotazione delle aperture dei quattro cancelli di accesso al centro sportivo lungo via Adamello e del cancello di accesso al campo di allenamento, la sostituzione dei montanti della recinzione e l'installazione di tre nuovi cancelli di 240 centimetri di larghezza". A completare il novero delle migliorie si aggiungono "la rimozione delle scale guardiacorpo dalle torri di faro per adeguare staticamente la struttura, la sistemazione delle tribune con l'idrolavaggio delle superfici in calcestruzzo, la sistemazaione delle pavimentazioni intorno alle tribune e la posa di una nuova recinzione tra cancello pedonale ed entrata alla palazzina sportiva". Un intervento che darà nuovo smalto di estetica e funzionalità a una struttura sportiva apprezzata e largamente sfruttata dai nervianesi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro