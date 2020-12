Basket Minitigers... a distanza

Minibasket Mesero: "La situazione non ci permette di vederci in presenza, abbiamo così pensato a delle semplici videochiamate con i due gruppi di minibasket”

Ancora uno stop forzato per i piccoli atleti del ‘minibasket Mesero’ costretti, dai recenti provvedimenti anti contagio, a sospendere un’altra volta gli allenamenti da poco ricominciati. Sentiamo dalle parole di uno degli allenatori come la delusione scaturita dalla recente sospensione non ha fermato l’entusiasmo e la passione che accomuna grandi e piccoli. “È veramente difficile spiegare la nostra attività in questo periodo tremendo… La situazione non ci permette di vederci in presenza, abbiamo così pensato a delle semplici videochiamate con i due gruppi di minibasket”. Inoltre, alla società è stato assegnato un albero di Natale, dalla Pro Loco di Mesero, presente per le vie della cittadina. Ogni ragazzo realizzerà un addobbo che servirà per decorare l’intero albero.

