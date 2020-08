Basket Minitigers... verso la nuova stagione

Domenica 19 luglio, gli atleti Minitigers presenti si sono sfidati per qualche ora, con partitelle miste tra le diverse età e giochi vari.

In una calda domenica di luglio, il minibasket Mesero organizza all'aperto, in via Papa Giovanni XXIII un pomeriggio di gioco con i propri ragazzi. Domenica 19 luglio, nel rispetto delle prescrizioni previste dai vigenti protocolli anti Covid 19, gli atleti Minitigers presenti si sono sfidati per qualche ora, con partitelle miste tra le diverse età e giochi vari. L'obiettivo era proprio quello di salutarsi in previsione del prossimo autunno quando, Coronavirus permettendo, riprenderanno le attività della stagione 2020/2021.

