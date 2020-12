Giovanni Allevi e Emanuele Cedrone dopo Trento ritornano insieme su Rai Play. Nell'appuntamento natalizio della docuserie dedicato ai talenti nascosti, il popolare compositore e pianista in duo con la Melodiosa in brani di Natale.

“Io sono con te in questa missione!”: ha affermato Giovanni Allevi a Trento nel format “Allevi in The Jungle” disponibile su RaiPlay. Nella puntata dedicata a Milano, il popolare compositore e musicista incontra Emanuele Cedrone. Un confronto alla pari, tra professionisti che percorrono le diverse strade dell'arte, per trovare connessioni ed affinità. Giovanni Allevi impressionato e incuriosito, incredulo e affascinato dalla Melodiosa incontrata in Trentino, ha voluto duettare nuovamente con lei per l'edizione natalizia del programma.

"Una vera sorpresa è stata - afferma Emanuele Cedrone - essere richiamato per lo speciale natalizio, dove Giovanni mi ha coinvolto per suonare insieme, in strada, due brani della tradizione. Dopo un anno senza pubblico, dopo quasi un anno senza interazioni musicali con altri musicisti, ho avuto la fortuna di ritrovare, nella città che mi ha adottato 20 anni fa, dove vivo e lavoro e dove Laminae Cantus ha mosso i primi passi, di nuovo un pubblico vivo, in ascolto in compagnia di un musicista col quale è veramente bello "giocare" al gioco della musica. Ho ritrovato quella magia che era rimasta sospesa dal 22 dicembre 2019, data del mio ultimo live.

Strada, sale di registrazione, teatri e sale da concerto sono i luoghi che in questi anni hanno visto la Melodiosa all'opera. "La strada è stato un momento importante nel mio percorso artistico, come lo sono tutte le attività che svolgo come docente e musicista, senza dimenticare la collaborazione passata e presente con i Sursumcorda." Laminae Cantus nasce per divulgare la storia, il suono e le possibilità espressive della Melodiosa. Il 2021 vedrà l'inizio del lavori per il debutto discografico: un lavoro per Melodiosa e strumenti accompagnatori con partiture inedite di compositori che hanno deciso di giocare e confrontarsi con questo strumento. "Ho avuto la fortuna - continua Emanuele - di incontrare finora tante persone che hanno capito il senso della mio lavoro e ognuno ha aggiunto e ne aggiunge un pezzetto: ora tra i vari pezzi, c'è anche quello di Giovanni Allevi.

Marchigiano, classe 1980, diplomato in percussioni afrocubane, polistrumentista, esecutore, arrangiatore e compositore con i Sursumcorda, Emanuele Cedrone fonda Laminae Cantus nel 2014. Il grande pubblico lo scopre nel 2015 grazie alla partecipazione a Italia's got Talent. Nel corso degli anni Laminae Cantus si esibisce in Italia e all'estero, catturando l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori per l'originalità della proposta, la scelta del repertorio, il suono evocativo che arriva dal profondo della materia, con uno strumento controverso che percorre da sempre le vie meno battute della storia della musica. "Attraverso la Melodiosa posso cantare un repertorio che ho sempre amato, quello operistico, con storie struggenti e melodie meravigliose, che caratterizza l'Italia nel mondo e la rende subito comprensibile e riconoscibile, in più ho uno strumento assolutamente fuori dall'ordinario che però fa parte in qualche modo della vita di ognuno di noi".

