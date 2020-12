"Centro anziani... grazie"

Un albero di Natale in cartoncino e decorato con tante magiche sfere. Il grazie dei ragazzi della scuola Primaria 'Ada Negri' al centro anziani per averli ospitati nei loro spazi.

Un albero di Natale in cartoncino e decorato con tante magiche sfere. Un regalo davvero 'speciale'; il "Grazie" che si è levato forte e chiaro da parte dei ragazzi delle classi quinte della scuola Primaria 'Ada Negri' al centro sociale anziani, per averli ospitati presso gli spazi di Bienate durante questo periodo di emergenza Covid-19, così da consentire loro di poter svolgere le normali attività scolastiche. "Su ogni sfera, inoltre, sono stati riportati un pensiero di ringraziamento e di riconoscimento per la generosità ed il grande sacrificio, dimostrati nel donare e ospitare i nostri alunni presso quello che è per gli anziani un ambiente di incontro assai prezioso – raccontano le insegnanti". "Un esempio vero ed autentico di cittadinanza attiva e di sussidiarietà – commenta il sindaco Carla Picco - Ero certa sin da subito che la soluzione avanzata dall’Amministrazione comunale di accogliere negli ampi spazi i nostri alunni avrebbe consentito di 'fare scuola' in serenità e sicurezza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro