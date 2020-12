Vaccini... la 'memoria corta'

"AAA cercasi vaccini...". Perché mentre si lanciano, con addirittura una giornata dedicata, quelli anticovid, ci si è dimenticati che molti stanno aspettando ancora gli antinfluenzali.

'AAA cercasi vaccini'... No, quelli anticovid l'abbiamo capito che una parte sono arrivati e via via, poi, ci saranno consegnati anche gli altri (o meglio, così ci stanno ripetendo da tempo le nostre istituzioni; hanno creato addirittura una giornata simbolica di lancio - domenica 27 dicembre), ma gli antinfluenzali? Già, perché in questo caso, purtroppo, dalla Regione Lombardia al Governo, la memoria sembra essere corta. Che fine hanno fatto, insomma? Ben venga, infatti, la campagna di comunicazione (partita, quest'anno, con largo anticipo rispetto al passato), peccato, però, che ad oggi (e siamo quasi alla fine del 2020) sono ancora molti i cittadini che non sono riusciti ad effettuare la vaccinazione e che, molto probabilmente, saranno costretti a saltarla. E non vengano a raccontarci che, comunque, la stragrande maggioranza di coloro che avevano diritto o avrebbero voluto vaccinarsi, l'hanno fatto. Non è così; ce ne sono diversi, anche tra i cosiddetti pazienti fragili o con patologie, per i quali il vaccino continua a rimanere e resterà, con ogni probabilità, un vero e proprio miraggio. 'AAA cercasi..." appunto, sperando che, visti i tanti proclami e annunci, almeno per quelli anticovid non si ripetano gli stessi scenari.

