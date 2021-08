'Green Pass': sfida per la sicurezza

L'introduzione dell'obbligo del 'green pass' per molte attività è il modo nuovo per provare ad arginare la ripresa dei contagi senza più ricorrere alle chiusure.

Con il 6 agosto inizia una una 'fase' per quanto concerne l'emergenza Coronavirus per il nostro Paese. L'introduzione dell'obbligo del 'green pass' per molte attività è il modo nuovo per provare ad arginare la ripresa dei contagi senza più ricorrere alle chiusure. Un provvedimento di certo non di semplice attuazione, perchè comunque va a richiedere a bar, ristoranti, musei, attività ecc un lavoro ulteriore di triage, con il rischio di vedere una riduzione dei clienti dopo tanti mesi difficili ed un futuro non ancora roseo, ma necessario se si vuole provare a 'convivere' con il Covid-19 in questa fase ancora delicata dove, soprattutto tra i giovanissimi, la variante 'Delta' prosegue nel contagio con un rischio di ripresa generalizzata.

La campagna vaccinale, avviata con l'inizio dell'anno, prosegue a pieno ritmo, ma non tutti hanno ancora provveduto ad aderirvi. Ecco allora che qualche numero forse è doveroso darlo: il 4 agosto 2020 vi furono in Italia 190 nuovi casi di Covid-19; ieri, 4 agosto 2021, le nuove positività sono state 6590. Lo spettro di un nuovo autunno/inverno con chiusure e restrizioni molto più pesanti, di un semplice mostrare un 'green pass', sono un'ipotesi vicina e molto fattibile. Ora tocca a noi, ancora una volta, agire con responsabilità e disegnare il futuro che vogliamo.

