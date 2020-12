Di nuovo 'arancioni'

Da oggi (28 dicembre) e fino al 30 la Lombardia torna in 'zona arancione'. Ecco, allora, che cosa sarà consentito fare in queste giornate. Spostamenti, bar, ristoranti e negozi.

A voler guardare la neve scesa in queste ultime ore, verrebbe quasi da chiamarla 'zona bianca', invece da oggi (28 dicembre) e fino al 30 la Lombardia torna 'zona arancione'. E, allora, che cosa sarà consentito fare in queste giornate? Partiamo, innanzitutto, dagli spostamenti, consentiti dalle 5 alle 22 all'interno del proprio Comune senza autocertificazione (dai più piccoli, fino a 5 mila abitanti, è permesso muoversi nel raggio di 30 chilometri senza poter andare nei Comuni capoluoghi provincia); vietati gli spostamenti da un Comune ad un altro o tra Regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità oppure salute (con autocertificazione). Quindi, saranno possibili, sempre dalle 5 alle 22, le visite a parenti o amici (massimo 2 persone) all'interno della proprio Regione (i figli minori di 14 anni e le persone conviventi con disabilità o non autosufficienti sono escluse dal conteggio); ancora, restano chiusi bar e ristoranti, ai quali sarà consentito l'asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio (senza restrizioni), mentre potranno aprire i negozi (fino alle 21).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro