Auguri da aMotoMio

Buon Natale, senza pensare a quanto sia stato incredibilmente pesante questo 2020 che ci lasciamo alle spalle senza certezze per l’immediato futuro.

Cari amici e lettori di Logos, che ringraziamo per lo spazio dedicato alla nostra passione per le due ruote, difficile scrivere semplicemente Buon Natale, senza pensare a quanto sia stato incredibilmente pesante questo 2020 che ci lasciamo alle spalle senza certezze per l’immediato futuro. Vogliamo però restare positivi, termine improprio, d’accordo, in tempi di Covid19, ma del resto la lingua Italiana ha le sue sfumature. Teniamo duro cercando vie di fuga mentali e, quando possibile pratiche, che ci portino via per qualche tempo dai pensieri tristi e ci facciano vivere serenamente un po’ di questa strada che è la vita. Ecco che il nostro augurio quello di passare un Natale in serenità e pace insieme a chi amate di più, dando peso, ora più che mai alle cose davvero importanti. I valori veri, la solidarietà, il rispetto che spesso vengono dimenticati a favore di un moderno egoismo consumistico. I rapporti umani che il lockdown ci ha fatto comprendere quanto siano importanti e di cui spesso ci siamo accorti proprio quando ci sono stati negati. Un Natale che sia una rinascita in tutti i sensi, che diventi per tutti un periodo comunque di festa che possa servire a ricaricare un po’ le batterie per partire di slancio nel 2021, con la forza di voler affrontare anche i periodi più cupi che speriamo non tornino più. (Foto Roberto Serati)

Buon Natale!

Flavio Carato + Davide Fagnani + Michele Rubin = aMotoMio.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro