Traffico e code

Code, code, code: questa la sintesi di una giornata lunghissima almeno fino alla chisura degli esercizi commerciali.

Ultime ore di 'zona gialla' e in tutto il nostro territorio si registrano lunghe code e negozie letteralmente presi d'assalto. Code, code, code: questa la sintesi di una giornata lunghissima almeno fino alla chisura degli esercizi commerciali. Chi per prendere gli ultimi regali, chi per portare doni a parenti ed amici ma è un susseguirsi di ingorghi sia nelle arterie principali che nei singoli paesi. La corsa della 'vigilia' è stata anticipata a oggi per lo scattare della 'zona rossa' di domani, 24 dicembre.

