La Festa dell’Albero

La cerimonia di accensione ha unito le due comunità di Busto Garolfo ed Olcella per un appuntamento sempre molto sentito.

Una piazza che si accende, non solo di luci ma di relazioni, sorrisi e senso di comunità. È questo il clima che si è respirato domenica 1 dicembre a Busto Garolfo e Olcella, in occasione della tradizionale accensione del grande albero di Natale, appuntamento ormai atteso e condiviso da tutta la cittadinanza. Fin dal pomeriggio, le piazze si sono animate con la presenza di tantissime bambine e bambini, famiglie e cittadini, riuniti per vivere insieme uno dei momenti simbolici che aprono ufficialmente il periodo natalizio. Un gesto semplice, ma carico di significato: ritrovarsi, guardarsi negli occhi, stare insieme, riscoprendo quel senso di appartenenza che rende viva una comunità. L’accensione dell’albero è diventata così una vera festa collettiva, fatta di calore, partecipazione e condivisione, capace di coinvolgere tutte le generazioni. Un’occasione che ha saputo unire tradizione e spirito comunitario, ricordando quanto sia prezioso creare spazi e momenti di incontro. Fondamentale, per la riuscita dell’iniziativa, il lavoro di squadra che ha visto impegnate molte realtà del territorio. Un ringraziamento sentito va al personale comunale, che ha curato con attenzione organizzazione e allestimenti; alle associazioni, che con la loro presenza hanno contribuito a rendere l’evento ancora più vivo; alle scuole e agli insegnanti, capaci di portare entusiasmo e partecipazione attraverso i più piccoli.

