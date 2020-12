L'area davanti alla stazione

Intervento nell'area antistante la stazione ferroviaria di Parabiago. Una proposta che ha acceso la discussione e il dibattito tra le forze politiche cittadine.

L'intervento è stato messo in pista con un preciso intendimento: dare nuovo volto all'area antistante la stazione ferroviaria di Parabiago per tornare a farne un elemento di eccellenza del territorio comunale. Ma è stato davvero così? Per l'Amministrazione comunale del sindaco Raffaele Cucchi che quell'intervento ha promosso sì, ma Giuliano Rancilio, capogruppo della lista di opposizione 'RiParabiago', non la vede allo stesso modo e individua nel quadro qualche macchia nera. "Avevamo fatto per questo intervento diverse proposte spiega quest'ultimo - se ci sarebbe stata piantumazione di alberi in quell'area, quanto costassero gli interventi, perché si sia accumulato ritardo nell'effettuazione dei lavori, ma ci sembra di non essere stati molto ascoltati". Fatta la premessa, Rancilio entra nel merito di quello che, a suo avviso, proprio va storto: "proponevamo una soluzione diversa per la piazza- spiega- in grado di migliorarne la forma e di agevolare il passaggio veicolare, non ci sembra però che quanto realizzato in quella zona si concilia con queste esigenze, in più la sparizione degli alberi lascia sì maggiore spazio ma spoglia la bellezza della piazza perché la priva di elementi di arredo urbano". Rancilio vede con gli occhiali della perplessità anche l'aspetto viabilistico: "Con l'inversione del senso unico di marcia su via Cadorna - aggiunge - si è formato una sorta di 'cul de sac', perché obbliga a passare per la stazione su una sede stradale di dimensioni ridotte lasciando di fatto i problemi viabilistici irrisolti". Argomentazioni che per la giunta non stanno né in cielo né in terra. La prima risposta tecnica è giunta dall'assessore Dario Quieti che ha preso le mosse da una ricognizione storica della questione. "Nel corso del 2020 - afferma - abbiamo dato il via all'appalto strade con l'abbattimento delle barriere architettoniche e le opere concernenti i marciapiedi, la parte relativa al piazzale è quasi del tutto terminata e per quanto concerne il verde la scelta è stata di lasciare più spazio sul piazzale, per quanto concerne i costi, marciapiede e piazzale comportano una somma di circa 210 mila Euro, la rotatoria in fase di esecuzione per consentire una corretta viabilità di 100 mila". Il sindaco Raffaele Cucchi, dal canto suo, ribadisce la validità della scelta compiuta dall'Amministrazione. "Lo spazio antistante la stazione - osserva - non era degno di una città come Parabiago, la stazione ha decisamente cambiato volto adesso. Per quanto riguarda la viabilità quanto afferma Rancilio è del pari infondato perché sono state introdotte soluzioni ottimali per l'accesso alla stazione stessa, poi affermare che la strada sia più piccola di prima è davvero insostenibile, chi deve raggiungere la stazione ha ora corsie preferenziali per poterlo fare anche grazie a parcheggi ben regolamentati".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro