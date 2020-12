I bambini scrivono ai pazienti Covid

La testimonianza che ci arriva da Legnano riscalda l'animo... perchè è davvero un gesto gratuito di grande valore: alcuni bambini hanno scritto delle lettere ai pazienti ricoverati per Coronavirus.

Vi è tenerezza, semplicità, ma soprattutto il grande cuore dei bambini dietro un gesto che è davvero 'Natale' per chi, nei nostri Ospedali, continua a lottare contro il Covid-19.

"Salve, so che in questo momento hai paura, ma puoi stare tranquillo, perché ogni giorno c'è qualcuno che prega per voi, io non posso assicurare di essere uno di loro, ma posso dirti con certezza, che nel mio cuore c'è tantissima speranza, quindi lotta, lotta per te e per la tua famiglia. Lo so che c è la puoi fare, quindi vai avanti e non arrenderti. Spero che tu guarisca presto. J".

A scrivere sono i bambini della scuola 'Strobino' di Cerro Maggiore che dallo spunto di Federico, di prima A, il cui padre è infermiere a Legnano, hanno raccolto disegni e lettere da destinare ai reparti Covid legnanesi.

Parole d'amore e di conforto che per chi non può quasi comunicare nemmeno con i parenti, valgono quanto una terapia medica. Ridando speranza... perchè questo incubo finisca presto.

