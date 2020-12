6 milioni alla Protezione Civile

Il Consiglio regionale lombardo ha impegnato ufficialmente la Giunta guidata dal presidente Fontana a stanziare nel prossimo triennio 2021-23 la somma complessiva di 6 milioni di euro.

Approvando tre ordini del giorno presentati dai gruppi consiliari, il Consiglio regionale lombardo ha impegnato ufficialmente la Giunta guidata dal presidente Fontana a stanziare nel prossimo triennio 2021-23 la somma complessiva di 6 milioni di euro a favore della Protezione civile.

"Si tratta - commenta l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni - di una bellissima notizia della quale voglio ringraziare tutti i gruppi consiliari che hanno voluto accogliere le mie sollecitazioni per dotare di un fondo straordinario il nostro sistema di Protezione civile, sempre esemplare in ogni circostanza che vede in pericolo l'incolumità dei nostri concittadini. Grazie infatti a questo corposo stanziamento al quale siamo stati impegnati come Giunta regionale, nei prossimi tre anni potremo continuare a sostenere in maniera concreta le attività dei nostri volontari. I quali sono un vero e proprio faro di civiltà e di speranza nelle piccole e grandi emergenze di tutti i giorni. Ancor di più nella tragedia epidemiologica in cui siamo immersi in questi ultimi mesi".

In particolare, 3 milioni di euro nel 2021 dovranno essere destinati ai gruppi comunali di volontariato di Protezione e alle associazioni che li sostengono, per il potenziamento delle dotazioni, mentre 1,5 milioni di euro dovranno essere destinati, nel 2022-23 allo stesso fine. Ancora, ulteriori 1,5 milioni andranno a finanziare le realtà di volontariato nello stesso biennio 2022-2023 per l'acquisto di mezzi e attrezzature e per la manutenzione straordinaria delle dotazioni esistenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro