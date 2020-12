Ancora un decesso e altri positivi

Tornano ad aumentare le positività nella comunità inverunese: un altro decesso e 80 persone positive, 60 le persone in quarantena.

Dopo un periodo di miglioramento, torna ad aumentare la preoccupazione per la situazione Coronavirus tra Inveruno e Furato. "In relazione all’emergenza dettata dal Coronavirus ad Inveruno e Furato la situazione è la seguente - spiega Sara Bettinelli - Purtroppo un nostro concittadino positivo è mancato all’affetto dei suoi cari. Ho provveduto a contattare telefonicamente la famiglia a cui ho espresso le condoglianze di tutti noi.

I concittadini positivi oggi sono 80, e 3 sono i nuovi concittadini positivi rispetto a ieri.

Un cittadino è stato dimesso dall’ospedale; purtroppo abbiamo anche un nuovo ricovero.

I cittadini positivi ricoverati sono 5.

Le persone in quarantena obbligatoria sono 60.

3 sono i concittadini quest’oggi ufficialmente guariti o per esito negativo al tampone di verifica o per decorrenza dei 21 giorni di quarantena obbligatoria gli ultimi 7 dei quali senza sintomi. Continuiamo a tenere alta l’attenzione! Continuiamo a fare squadra!"

