Futura, 3 punti importanti

La Futura Volley Giovani dimentica le battute d’arresto degli ultimi due incontri ritrovando i tre punti in trasferta.

La Futura Volley Giovani dimentica le battute d’arresto degli ultimi due incontri ritrovando i tre punti in trasferta: la vittoria sul campo della Geovillage Hermaea Olbia è il secondo 3-0 stagionale e, oltre a riportare il sorriso nel gruppo biancorosso, consente al team di coach Lucchini di campiere un importante passo avanti in classifica.

Entrambi i team erano all’assoluta ricerca di punti da questo scontro, il risultato a Golfo Aranci è stato un match nervoso e ricco di strappi. La prima frazione ha visto le padrone di casa approcciare con aggressività la gara nonostante l’assenza di giocatrici fondamentali come Korhonen e Coulibaly, cedendo nelle battute finali a causa della crescita del gioco ospite (da 20-17 a 21-25); canovaccio ben diverso nei due set successivi, con la Futura quasi sempre avanti ma in fase calante nei momenti topici (tra il 14-19 e il 20-21 nel secondo, e tra il 21-24 e il 24 pari del terzo). Questa volta, però, le biancorosse non hanno smarrito la strada e hanno chiuso con intelligenza tutti i parziali.

Michieletto, con i suoi 17 punti, è la top scorer di una Futura che ha lavorato bene in battuta e in difesa, oltre a crescere decisamente in fase offensiva nel corso del match: un buon viatico per le prossime, difficili gare di Dicembre, che vedranno le Cocche impegnate sui campi di Mondovì (26) e Sassuolo (30).

