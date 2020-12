Borracce per l'ambiente

Consegnate ai ragazzi delle scuole Medie diverse borracce. Un progetto per far capire agli studenti l'importanza di fare meno plastica possibile.

Un messaggio semplice, ma importante "Meno plastica in Comune", e un'iniziativa che, partendo dai più giovani guarda, con particolare attenzione, a tutti ed al futuro. E, allora, ecco che, qualche giorno fa, il sindaco di Buscate, Fabio Merlotti, e l'assessore Debora Allevi hanno consegnato ai ragazzi delle scuole Medie diverse borracce, appunto per ricordare agli studenti, da una parte l'importanza del rispetto dell'ambiente e di fare meno plastica possibile, "Dall'altra - ha spiegato lo stesso primo cittadino - di bere l'acqua del rubinetto che è sicuramente buona. Un progetto al quale teniamo molto e che abbiamo voluto mettere in campo, in collaborazione con 'Altroconsumo' e finanziato da Regione con fondi ministeriali. Adesso, quindi, siamo partiti con le Medie, quindi verranno date anche alle Elementari".

