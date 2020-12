Erminio, passione e cuore

Arconate piange Erminio Monolo, punto di riferimento nel mondo dell'associazionismo cittadino e delle varie iniziative e spettacoli. Un arconatese dal cuore grande.

La voce di mille iniziative e spettacoli. Personaggio trasversale nel mondo delle associazioni cittadine; una figura di riferimento e la memoria storica del paese. Ogni volta lui c'era, ma, in fondo, anche oggi che, purtroppo, se ne è andato per sempre, continuerà, comunque, a rimanere a fianco di Arconate e degli arconatesi e a guidarli. "Ciao e grazie di tutto", la voce, inevitabilmente, fa fatica ad uscire; nei cuori e nella testa, i ricordi e le immagini si mischiano con la commozione e il grande dolore, perché Erminio Monolo era una di quelle persone che per la sua comunità aveva dedicato l'intera vita. Classe 1941, un passato e un presente nel volontariato, poi la passione per lo spettacolo, che come aveva dichiarato al giornale comunale 'Il Nuovo Ciac', gli si era accesa nel 1958 con la rappresentazione 'Sulle nuvole con te’ organizzato dal 'Mario dul bin'. "Devo dire che durante questi anni mi è piaciuto molto dare gioia e, di contro, ricevere i complimenti della gente che ha saputo apprezzare tutto quello che il nostro gruppo faceva - aveva raccontato sempre sulle pagine dell'informatore del Comune - Un po’ mi manca questa cosa che ho fatto per 52 anni. Eravamo veramente un bel gruppo e abbiamo vissuto anche delle avventure che ricordare oggi mi fa veramente tanto piacere. Di generazioni ne ho viste passare tante. A tutte loro e a quelle che verranno mi piace l’idea di salutarle con un mio detto che ho sempre usato come chiusa dei miei spettacoli: Felice domani". "E noi, caro Erminio, vogliamo ricordarti così - hanno scritto sulla pagina Facebook del Comune - perché questa era esattamente la frase che ti rappresentava: semplice, ma in grado di esprimere al meglio ciò che si può dare con il cuore alle persone. Poche sintetiche parole, senza fronzoli e senza girare attorno al vero segreto di una buona vita: quello che sia piena di tanta felicità. Ciao Erminio, buon viaggio".

