Ticket spesa in dono

Ticket spesa per quei cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico. Li ha donati all'Amministrazione comunale di Cuggiono l'associazione Moto Club Storm of Helmets. "Volevo ringraziare di cuore, a nome mio e di tutta l’Amministrazione - ha scritto il sindaco Giovanni Cucchetti - l’Associazione e il suo presidente, il dottor Alberto Sterle, per la sensibilità e la particolare attenzione verso le persone in difficoltà. Verranno individuati, con l’aiuto dell’assistente sociale, nuclei familiari in situazione di disagio causato dall’emergenza sanitaria in corso, ai quali sarà devoluta la donazione".

