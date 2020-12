Spostarsi durante le feste di Natale

Nuove misure e restrizioni per le prossime settimane. In tanti si stanno chiedendo come e quando ci si potrà muovere. Ecco alcune precisazioni e chiarimenti in merito.

Limitazioni, restrizioni e chiusure durante le prossime festività natalizie per l'emergenza Covid-19. E la domanda che in molti si stanno facendo è, principalmente, legata agli spostamenti. Allora, cerchiamo di capire meglio come e quando ci si potrà muovere. Innanzitutto, diciamo che dal 21 dicembre al 6 gennaio in tutto il territorio nazionale sono vietati gli spostamenti tra Regioni e c'è sempre il coprifuoco dalle 22 alle 5; quindi il 21, 22 e 23 dicembre si applicano le regole della zona gialla per le Regioni che già erano gialle (Dpcm del 3 dicembre); mentre il 28, 29 e dicembre e il 4 gennaio si applicano le regole della zona arancione per tutte le Regioni, indipendentemente dal colore che avevano. Infine, nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio sarà zona rossa per ogni Regione, indipendentemente dal colore che avevano. Entrando, poi, nel dettaglio delle VISITE PRIVATE (cioé durante i giorni festivi e prefestivi, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio) sono CONSENTITE, rispettando alcune regole: ossia, gli spostamenti verso le abitazioni potranno avvenire UNA SOLA VOLTA AL GIORNO in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22, verso UNA SOLA ABITAZIONE nella MEDESIMA REGIONE e nel limite di DUE PERSONE ulteriori rispetto a quelle già conviventi (cioé nella casa che ospita); le due persone possono essere accompagnate da MINORI DI ANNI 14, sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale o da PERSONE DISABILI o NON AUTOSUFFICIENTI conviventi con loro. DEROGHE PER I PICCOLI COMUNI - Valide nelle sole giornate dove si applicano le regole per le zone arancioni (non valgono quando è zona rossa): sono CONSENTITI gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore a 5 mila abitanti, per recarsi in un luogo all'interno di un altro Comune ad una distanza NON SUPERIORE a 30 chilometri dal confine del Comune di partenza.

