Decreto del 'rosso' Natale

Giorni gialli, rossi, arancio. Ok agli inviti per due persone ma solo una volta al giorno. Ecco, finalmente, il 'Decreto Natale': cosa si potrà fare e cosa no nelle prossime festività natalizie.

Giallo, rosso, arancio, ancora rosso, arancio un giorno e poi rosso. Ecco cosa ci attende per le festività natalizie 2020. Emanato ieri, dopo diversi giorni di riflessione, il nuovo decreto (non DCPM) di Natale ha finalmente definito cosa si potrà fare e cosa no nelle prossime festività.

Ecco una sintesi:

1 - In quali date l’Italia è zona rossa?

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei festivi e prefestivi, cioè nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.

2 - Quando si applicano le regole delle zone arancioni?

Nei giorni feriali tra Natale e Capodanno, quindi 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

3 - È possibile spostarsi nei giorni 'rossi'?

Solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute. Con autocertificazione. Ma il governo ha previsto delle deroghe.

4 - Andare a pranzo dai parenti è una questione di necessità?

No, ma il governo — come dicevamo — ha previsto delle deroghe. Nei giorni festivi e prefestivi ci si può spostare verso un’abitazione privata, "nei limiti di due persone".

6 - Chi ha figli minori può portarli con sé?

Se le persone che escono sono già due, possono portare con loro i figli minori di 14 anni. Se un figlio ha superato i 14 anni, può salire in auto con un genitore soltanto.

7 - E se c’è una persona disabile?

Persone disabili e "non autosufficienti conviventi" possono aggiungersi al numero massimo di due.

8 - Si può andare a pranzo da un parente e a cena da un altro?

No, è possibile spostarsi "una sola volta al giorno" e "verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione".

9 - Nei giorni feriali ci si può muovere liberamente?

Gli spostamenti, nei giorni 28,29,30 dicembre e 4 gennaio, sono consentiti secondo le norme delle zone arancioni: solo all’interno del proprio comune. C’è però una deroga per i piccoli Comuni (vedi domanda 11). Resta vietato spostarsi in altre regioni.

10 - È vietato spostarsi da un comune all’altro il 25, 26 dicembre e l’1 gennaio?

Come spiegato sopra, è vietato, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o salute e salvo la deroga per spostarsi a casa di parenti e amici (solo in due, solo una volta al giorno, solo verso una casa all’interno della propria regione: vedi domande 4 e 8).

11 - Chi abita in un piccolo comune può raggiungere i parenti nei comuni vicini?

"Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti" il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio. È possibile percorrere una distanza «non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni". Ma è vietato recarsi nel capoluogo di provincia.

12- Tornare a casa è sempre permesso?

"È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione".

13 - Rimane confermato il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 del mattino.

