Un decesso e 13 nuovi positivi

"Dopo qualche giorno di un andamento sostanzialmente costante i dati tornano purtroppo ad essere altalenanti". Si registra infatti un nuovo decesso e ben 13 nuove positività.

Dopo giorni di speranza, tornano ad esserci notizie preoccupanti dalle comunità di Inveruno e Furato. Mentre sembrava che la situazione andasse a stabilizzarsi, ecco una nuova impennata di nuovi contagi.

"Purtroppo un nostro concittadino positivo è mancato all’affetto dei suoi cari - commenta il sindaco Sara Bettinelli - A loro le nostre più sentite condoglianze.

I concittadini positivi sono 84, 13 concittadini positivi in più di giovedì.

Dei concittadini positivi 5 sono ricoverati in strutture ospedaliere del territorio.

Le persone in quarantena obbligatoria sono 60.

3 concittadini quest’oggi sono ufficialmente guariti o per esito negativo al tampone di verifica o per decorrenza dei 21 giorni di quarantena gli ultimi 7 dei quali senza sintomi.

I concittadini positivi per fasce di età:

0-10:0

11-20:2

21-30:0

31-40:8

41-50:8

51-64: 14

+65: 52

Dopo qualche giorno di un andamento sostanzialmente costante i dati tornano purtroppo ad essere altalenanti. Comprendete che non è il momento di allentare l’attenzione!

Continuiamo a fare squadra!"

