Harley Davidson Street Bob

Inutile negarlo Harley Davidson fa rima con il sogno Americano fatto di strade infinite e moto dal manubrio alto. Questa Street Bob ne incarna pienamente lo spirito, un grosso motore a V, good vibration e solo l’essenziale per andare. Una moto pura, da Motociclisti solitari, però volendo la seconda sella si può avere, che vogliono vivere la vita in modo custom. E tipica del Custom è la posizione su una sella bassa con i piedi sulle pedane avanzate, relativamente avanti in questo caso rispetto allo standard di questa tipologia di moto, e braccia che impugnano un alto manubrio. Il resto è tutto classico, un serbatoio da 13, 2 litri che ne dimostra di più su un telaio ingloba il motore Milwaukee-Eight 107 da quasi 1800 cc.

Una forcella tradizionale con soffietti para polvere a guidare una snella ruota a raggi da 19” mentre al posteriore troviamo un finto telaio rigido con sospensione nascosta e una cicciotta ruota da 16”sempre con cerchio a raggi. Corti parafanghi che puntano all’essenza con quello posteriore ampio che termina con il porta targa e luci inglobate nelle frecce come tradizione Harley Davidson. Bello il piccolo faro a LED che nonostante le dimensioni ridotte illumina molto bene la strada. Alto il manubrio con i classici blocchetti elettrici tipici HD e un piccolo display digitale proprio sulla piastra di sterzo fornisce tutte le informazioni necessarie alla guida, più sotto un altro piccolo strumento rettangolare raccoglie le spie di servizio. Non serve la chiave, o meglio anche questa Street Bob è dotata del sistema Keyless che permette di tenere la “Chiave” in tasca senza doverla estrarre nemmeno quando ci si allontana dalla moto visto che automaticamente si inserisce l’antifurto. Il motore è imponente e sprigiona forza a ogni pulsazione, il suono allo scarico è fin troppo educato con le marmitte di serie, e la spinta è davvero piena appena si rilascia la morbida frizione a filo.

I cavalli non sono tanti in proporzione alla grossa cilindrata (86), ma la coppia di 145 Nm invece si fa sentire ad ogni apertura di gas con ogni rapporto inserito. Inutile spingere il motore in alto, meglio godersi la spinta in una guida morbida e rilassata, anche perché le pedane strisciano preso a terra nelle curve e la stessa posizione di guida non invoglia a velocità folli. Pratica per l’assenza di manutenzione, pulita e silenziosa la trasmissione a cinghia. La frenata è garantita da una coppia di dischi, uno per ruota, perfettamente in linea con le prestazioni della moto e capaci di fermare la Street Bob in totale sicurezza.

Nelle manovre da fermo il peso che sfiora i 300 kg si fa sentire, ma complice il largo manubrio e la sella bassa non si è mai in difficoltà. Una moto dedicata a chi non vuole mezze misure, che non vuole passare inosservato e che in fondo sogna l’America e i suoi infiniti spazi guidando al ritmo del bicilindrico più famoso del mondo. (Foto Roberto Serati)

