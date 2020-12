Natale davanti alla TV

Natale è Natale anche per l'atmosfera. E l'atmosfera spesso è creata anche dai film che si possono vedere in tv, seduti sul divano, davanti all'albero illuminato...

Natale è Natale anche per l'atmosfera. E l'atmosfera spesso è creata anche dai film che si possono vedere in tv, seduti sul divano, davanti all'albero illuminato, con il plaid sulle ginocchia e una tazza di cioccolata in mano. Se prima, dovevamo affidarci ai palinsesti studiati dalle tv in chiaro, oggi possiamo scegliere noi cosa vedere, dove e quando: basta scegliere il film di Natale preferito su una piattaforma streaming e il gioco è fatto.

A quali film non si può proprio rinunciare sotto Natale? Ma a questi che vi proponiamo di seguito, ovvio! Pronti a emozionarvi come quando li avete visti la prima volta?

Mary Poppins – Disney +

La tata più amata e famosa del grande schermo, interpretata da una Julie Andrews in stato di grazia, non può mancare nella programmazione natalizia di quest'anno. Abbiamo decisamente bisogno della sua magia e del suo poco di zucchero per mandare giù la pillola, voi che ne dite?

Una poltrona per due – Amazon Prime Video

Se Eddie Murphy e Dan Aykroyd recitassero al giorno d'oggi, di certo non potrebbero condividere la stessa poltrona. Ma per fortuna questo grande classico datato 1984 non tramonta mai, così come le risate che sa regalare. Puntuale come un orologio svizzero, classico come il panettone a Natale.

Mamma, ho perso l'aereo – Disney +, Amazon Prime Video

Chi era bambino o adolescente negli anni Novanta lo sa letteralmente a memoria, ogni singola battuta. E ancora oggi che è un adulto fatto e finito, non sa resistere sotto i colpi delle risate che fanno venire il mal di pancia, quello bello. Passare il Natale insieme alla famiglia McCallister ormai è appuntamento irrinunciabile come il pesce alla Vigilia.

Nightmare before Christmas – Disney +, Amazon Prime Video

Tim Burton rivisita il Natale in chiave gothic dark, la sua cifra stilistica di e da sempre. Ne esce un gioiellino in stop-motion che miscela sapientemente la magia del Natale con l'allure di Halloween. Da vedere con chi è bambino oggi, per vedere che effetto fa.

Miracolo nella 34^ strada – Disney +, Amazon Prime Video

Difficile dimenticare Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale. Un film dedicato a tutti quei bambini – cresciuti e non – che prima o poi fanno la fatidica domanda: ma Babbo Natale esiste davvero?

Love actually – Netflix, Amazon Prime Video

Una commedia corale, romantica, ricca di attori di prim'ordine – come Hugh Grant, Colin Firth e Keira Knightley – in cui si parla d'amore in tutte le sue sfumature. Perché è l'amore che muove ogni cosa: lo diceva già Dante in tempi non sospetti, lo dice anche Love Actually.

La spada nella roccia – Amazon Prime Video, Disney +

Tutti i classici d'animazione della Disney sono garanzia di sogni e qualità, ma ce n'è uno che a Natale è proprio imprescindibile: chi è stato piccolo tanti anni fa, sa che ogni Vigilia Rai Uno lo proponeva in prima serata. La storia di Semola che diventa Re Artù ci appartiene e ci fa sognare, così come Mago Merlino che vuole fuggire a Honolulu.

