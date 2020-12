Vaccinazioni Covid al via dal 27 dicembre?

Lo ha detto direttamente il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer Biontech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre".

Lo ha annunciato direttamente il ministro della Salute, Roberto Speranza. Vaccinazioni Covid: pronti a partire. O meglio, come conferma lo stesso esponente dell'attuale governo: "Se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer Biontech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste , l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre - ha scritto - Il Governo italiano ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio nell’Unione Europea. Ci vuole ancora molta prudenza e il percorso non sarà breve, ma la strada è quella giusta".

