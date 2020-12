Il sostegno ha una duplice finalità: illuminare a festa il paese in vista del Natale e aiutare il commercio di vicinato. L'Amministrazione di Busto a fianco delle attività locali.

Il sostegno ha una duplice finalità: illuminare a festa il paese in vista del Natale e aiutare il commercio di vicinato. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo appoggia l'iniziativa 'IllumiNatale', messa in piedi dall'associazione commercianti 'Busto.com', con un contributo di 7000 euro. Il sodalizio che raccoglie le realtà commerciali del paese, mai come ora bisognose di essere sostenute anche dai cittadini chiamati a dare a esse ossigeno con i loro acquisti, si è infatti reso disponibile a portare avanti il progetto illuminante sia in termini di allestimento sia sul piano della gestione delle luminarie. La giunta ha compiuto questo passo "Ritenuto - si legge nella delibera - di dare spazio alle realtà associative impegnate nella promozione del territorio e nell'offerta di iniziative ricreative al fine di valorizzare le capacità e le esperienze locali e favorire l'aggregazione sociale e la fruizione di iniziative di qualità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro