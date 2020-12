Interventi in diverse strade

Un occhio all'estetica e uno alla funzionalità. L'Amministrazione comunale di Nerviano del sindaco Massimo Cozzi vuole sottoporre ad un deciso irrobustimento diverse vie del paese.

Un occhio all'estetica e uno alla funzionalità. L'Amministrazione comunale di Nerviano del sindaco Massimo Cozzi vuole sottoporre ad un deciso irrobustimento diverse vie del paese attraverso l'installazione di marciapiedi, dossi e strati d'asfalto. A dare conto della vastità e imponenza dell'intervento concorre prima di tutto la cifra stanziata pari a 1 milione e 300.000 euro. La 'magna pars' degli interventi concerne le riqualificazioni delle vie Guareschi e Toniolo, nel primo caso per un importo di 150.430,92 euro, nel secondo per 106.905,81. Anche via Battisti sarà sottoposta ad un massiccio intervento di rivisitazione con i suoi 93.285,40 euro, così come significative novità si profilano per via Marzorati che muove una somma di 89.803,46 euro. Figurano tra le arterie oggetto di attenzione dei prossimi lavori del Comune anche le vie Monviso, Torricelli, Tasso, Quattro Novembre, Fabio Filzi, Divisione Sforzesca, dei Mille, Parini, Leopardi, Pisano, Giotto, Lotto, Matteotti, Verrocchio, Lampugnani, largo Caccia Dominioni, via Della Croce, Circonvallazione, Grigna e Annunciata. Opere per le quali la viabilità nervianese è destinata ad indossare in un futuro non lontano un vestito nuovo, sempre più su misura delle esigenze dei cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro