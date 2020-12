Riqualificazione dell'area del cimitero

Volto nuovo all'interno, nuova veste all'esterno. E' un lavoro a tutto campo quello con cui la giunta del sindaco Walter Cecchin pensa di riqualificare l'area del camposanto.

Volto nuovo all'interno, nuova veste all'esterno. E' un lavoro a tutto campo quello con cui la giunta del sindaco Walter Cecchin pensa di riqualificare l'area del cimitero di San Giorgio su Legnano. "Dopo l'apertura del cantiere nel mese di novembre - spiega il primo cittadino in una nota - in questi giorni sono iniziati a pieno regime tutti i lavori di sbancamento e sistemazione del piazzale del cimitero". Gli interventi potranno essere realizzati grazie a una parte del contributo di 350 mila euro fatto pervenire dalla Regione al comune a supporto della gestione dell'emergenza Covid. "Questo - spiega ancora il sindaco - è solo il primo dei lavori programmati per dare una nuova veste a questo luogo importante per molti cittadini". Sia come forma di deferenza e 'pietas' verso chi non è più parte del mondo dei vivi, sia come elemento di rispetto per i congiunti che si recano a trovarlo per deporre un fiore, un cero o recitare una preghiera di vicinanza. Ma se sulla parte esterna del camposanto sono in atto migliorie, non minore attenzione sarà riservata anche allo spazio adibito alle sepolture e tumulazioni. "A breve - aggiunge Cecchin - inizieranno anche lavori importanti a livello manutentivo dei vecchi colombari, ormai soggetti a continue infiltrazioni e scrostamenti. Contiamo nel mese di giugno di iniziare tutti i lavori interni, rifacimento dei viali e nuova piantumazione del viale centrale". Un occhio all'aspetto funzionale e l'altro proteso sull'arredo urbano, quindi. Occorrerà, invece, attendere per quanto concerne la riqualificazione dell'ingresso da via Rimembranze. Un intervento che, conclude il sindaco sangiorgese, "Effettueremo appena avremo disponibilità finanziaria".

