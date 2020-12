"Spazi comunali per la tesi"

Discutere la tesi di laurea in una sala comunale, perché no? È un'iniziativa già adottata da numerosi comuni dell'Altomilanese e ora se ne parla anche a Inveruno.

Discutere la tesi di laurea in una sala comunale, perché no? È un'iniziativa già adottata da numerosi comuni dell'Altomilanese e ora se ne parla anche a Inveruno. “In questi mesi di limitazioni e difficoltà da parte degli studenti ci è stata sollecitata la possibilità di poter discutere da remoto le tesi di laurea in spazi comunali appositamente adibiti per l’occasione – spiega Francesco Barni, capogruppo di Insieme per Inveruno e Furato – L'idea di poter fornire degli spazi adeguati in cui rendere solenne un momento tanto importante ci sembra un'ottima idea. Pertanto siamo a proporre di individuare locali adatti allo scopo e di dare comunicazione di tale possibilità attraverso i canali informativi del Comune”.

