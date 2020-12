Piccoli robot a scuola

A Buscate la scuola si rinnova e diventa più innovativa. Ecco Beebot, ovvero dei piccoli robot che consentono di insegnare il coding, la programmazione, il pensiero computazionale.

A Buscate la scuola si rinnova e diventa più innovativa. A spiegarlo è proprio il preside Emanuele Marcora: “Per la scuola dell'infanzia, l'Amministrazione comunale ha destinato dei fondi per l'acquisto di beebot, ovvero dei piccoli robot che consentono di insegnare il coding, la programmazione, il pensiero computazionale. Non solo, a partire dall'ultimo anno dell'infanzia è stata individuata una conversatrice di madrelingua inglese, che affiancherà le insegnanti nell'insegnamento della lingua straniera. Per gli studenti delle medie, invece, dalla prossima primavera verrà allestito un cineforum in lingua inglese, che unisce la creatività all'apprendimento linguistico e la promozione della certificazione Ket. Ringraziamo per tutto questo l'Amministrazione, nelle persone del sindaco Fabio Merlotti e dell'assessore alla pubblica istruzione Debora Allevi, per il sostegno economico e non solo”.

