Covid nell'RSA

Presso l'RSA cittadina complessivamente 42 ospiti sono risultati positivi al Covid-19. "Di questi 5 ospiti hanno lievi sintomi, mentre 37 ospiti sono asintomatici".

Una situazione che non preoccupa per la gravità dei casi ma il numero in cui si stanno manifestando. "La nostra RSA oggi ci ha ufficialmente comunicato che a seguito di ulteriori verifiche effettuate risultano essere positivi ad oggi complessivamente 42 ospiti - ha spiegato il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli - Di questi 5 ospiti hanno lievi sintomi, mentre 37 ospiti sono asintomatici. 38 dei 42 ospiti positivi sono residenti ad Inveruno.

Tutti i familiari sono stati informati.

Proseguono da parte degli operatori le attività di isolamento, monitoraggio e cura su coordinamento del Referente Covid della struttura, in stretto contatto con Ats.

Il contatto tra Comune ed RSA è quotidiano e la situazione viene costantemente monitorata".

