Covid Vanzaghello: continuano a crescere i guariti

Continua a crescere il numero di guariti al Covid-19 a Vanzaghello (258). 37, invece, i positivi e, purtroppo, ci sono stati, anche questa settimana, due persone che sono mancate.

Continua a crescere il numero di guariti al Covid-19 a Vanzaghello. "Ad oggi, infatti, siamo a 258 - dice il sindaco Arconte Gatti - Per quanto riguarda, poi, le positività, sono 37, con 3 persone ricoverate in strutture sanitarie e altre 3 in Rsa. Tutti gli altri, invece, si trovano presso il loro domicilio asintomatici o con sintomi lievi. Purtroppo, però, anche questa settimana dobbiamo registrare due nostri concittadini che sono venuti a mancare. Ci stringiamo alle famiglie, in un momento così difficile".

