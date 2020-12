L’arte, a tema natività, per le vie di Legnano. 'Arte in vetrina' nasce dalla collaborazione tra Comune di Legnano e commercianti. 'Mostre a cielo aperto' in città.

'Natività' è il primo appuntamento di 'Mostre a cielo aperto'. In un momento così delicato, dove tutti i luoghi di cultura e di arte sono rimasti chiusi rispettando le restrizioni imposte dalle norme vigenti per far fronte all’emergenza Covid, il Comune di Legnano vuole sperimentare un nuovo modo di fruizione che permetta ai cittadini di poter godere di proposte artistiche nel rispetto delle regole dettate, oltre che dai Dpcm anche dal buon senso. Ci siamo chiesti quale luogo potesse sostituire quello che per definizione è un luogo chiuso quale è uno spazio museale. La risposta è stata tanto semplice quanto rivoluzionaria: Legnano stessa può trasformarsi nel luogo deputato per l’esposizione di opere d’arte. Legnano e il suo tessuto urbano diventa il luogo espositivo più esclusivo e fruibile da tutti. La naturale conseguenza di questa visione è stato il coinvolgimento delle attività commerciali che attraverso le loro vetrine permettono di esporre le opere in contesti altrettanto esclusivi. Il percorso della mostra si snoderà attraverso le vetrine dei negozi del centro e alcune attività più periferiche. Ogni negozio ospiterà un’opera della mostra e le persone potranno godere delle opere passeggiando tranquillamente e rispettando le regole sul distanziamento. Ogni opera avrà un QRcode che permetterà di conoscere l’autore e la sua storia. Il QRcode permetterà anche l’accesso a una particolare scontistica all’interno del negozio che ospiterà l’opera. Il segnale che questa amministrazione vuole dare è l’assoluta certezza di come l’arte e la cultura possano avere un ruolo fondamentale e determinante, non solo per il benessere della collettività ma anche per settori dell’economia cittadina che attraverso questo tipo di manifestazioni possono trarre benefici fin ora non considerati. Questo primo appuntamento è da considerarsi l’inizio di un percorso che porterà ad altri eventi, coinvolgendo sempre più esercizi ed esponendo anche opere originali.

