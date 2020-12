Tre concorsi per Natale

Dall'Infanzia alla Primaria e fino alla Secondaria... bambini tocca a voi! Già, perché per continuare a mantenere viva la magia del Natale, ecco tre concorsi per i giovani alunni.

Dall'Infanzia alla Primaria e fino alla Secondaria... bambini tocca a voi! Già, perché per continuare a mantenere viva la magia del Natale, anche in questo anno complicato a causa dell'emergenza Covid-19, l'Amministrazione comunale di Turbigo ha promosso tre concorsi, rivolti, appunto, alle scuole cittadine. E, così, ecco che fino a domenica 13 dicembre i giovanissimi studenti potranno essere protagonisti de 'Il mio disegno di Natale' (scuola dell'Infanzia), quindi 'Il mio presepe' (Primaria) e 'Uno spot per Natale' (Secondaria). Occasioni per mettersi in gioco e per prepararsi allo spirito natalizio. Sul sito del Comune, tutte le indicazioni e i dettagli delle tre iniziative.

