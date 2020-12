"Grande medico e amico..."

Il commosso ricordo del dottor Franco Gaiara, a nome dell'Associazione Medici Cuggiono, per Flavio Bison, medico di base ad Arconate, volato via per sempre a causa del Covid-19.

Il virus che lo colpisce, senza, purtroppo, dargli scampo. Lui che, fin da quando è cominciata la pandemia, è sempre stato in prima linea per fronteggiarlo. "Un grande medico, ma prima di tutto un amico": le parole, inevitabilmente, si mischiano con la commozione, il dolore e i ricordi, tanti, tantissimi. Perché Flavio Bison era molto di più di un dottore; era una guida e un punto di riferimento per i suoi pazienti e per i colleghi. "Un dolore immenso, una perdita enorme - dice il dottor Franco Gaiara, a nome dell'Associazione Medici Cuggiono - Flavio se l'è portato via il maledetto Covid-19, che tante vittime ha fatto anche tra i medici. Una vita dedicata agli altri, medico di base ad Arconate da anni, innamorato della sua professione, sempre attento e pronto a rispondere alle necessità dei suoi assistiti. Ricordiamo i tanti momenti vissuti insieme, la sua gioia, le sue passioni, la sua curiosità e la sua attenzione. Sempre presente alle iniziative della nostra associazione, partecipando attivamente e dimostrando ogni volta il suo interesse profondo per le questioni professionali. Ci mancherà. Mancheranno i racconti di suoi viaggi in motocicletta. Ciao Flavio, da lassù ti chiediamo un aiuto per poter continuare a rispondere ai bisogni della gente così come hai fatto tu".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro