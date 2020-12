Sostegno ai Vigili del Fuoco

Il gruppo di ‘Insieme per Inveruno e Furato’: "Quali Comuni hanno deciso di collaborare e stanziato fondi per migliorare la caserma attuale?"

Il gruppo di ‘Insieme per Inveruno e Furato’ ha deciso di porre all’attenzione il ruolo centrale dei Vigili del Fuoco. “I nostri volontari operano in circa 20 Comuni del territorio - spiegano - e già quest’anno hanno portato a termine oltre 1093 interventi, anche in abito Covid-19. Visto che l’Amministrazione inverunese si era impegnata a cercare fondi dai Comuni ‘coperti’ dal servizio, vorremmo sapere se e quali Comuni hanno deciso di collaborare e stanziato fondi per migliorare la caserma attuale”.

La caserma e i volontari inverunesi coprono questi paesi del nostro territorio: Inveruno, Busto Garolfo, Castano Primo, Cuggiono, Turbigo, Magnago, Buscate, Arconate, Ossona, Robecchetto con Induno, Mesero, Casorezzo, Nosate.

