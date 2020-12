Avvelenamento: area cani chiusa

Avvelenamento nell'area cani di Arconate: si chiude temporaneamente. La comunicazione è stata fatta, qualche ora fa, direttamente dal Comune. "Lo spazio in via Legnano è chiuso a causa di un episodio di avvelenamento dovuto a un boccone - si legge nella nota - Comunicheremo la riapertura una volta compiuti i dovuti accertamenti".

