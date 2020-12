Le 'Cocche' con la capolista su RaiSport

La Futura Volley Giovani è pronta a mettersi il vestito buono per lo 'storico' appuntamento di sabato sera: le biancorosse sfideranno la capolista in diretta su RaiSport.

La Futura Volley Giovani è pronta a mettersi il vestito buono per lo 'storico' appuntamento di sabato sera: le biancorosse non solo sfideranno la capolista del Girone Ovest in un match che si preannuncia combattuto, ma lo faranno per la prima volta in diretta tv su Raisport. La bella sorpresa dell’approdo della televisione di stato al San Luigi è arrivata a poche ore dallo stop che Marsala ha imposto alle nostre Cocche: una gara ben giocata e che ha visto Busto crescere sotto diversi aspetti, ma a cui è ancora una volta mancato il killer instinct in un paio di finali di set faticosamente riagguantati. La trasferta siciliana ha comunque dato conferma del rapidissimo inserimento della centrale Laura Frigo, ultima arrivata nel gruppo ma con un bagaglio di esperienza degno di nota, e della buona tenuta dell’assetto che prevede Giuditta Lualdi nel ruolo di opposto: con Latham pienamente a disposizione e con la staffetta Zingaro-Carletti pronta ad essere sfruttata senza momenti di assestamento – oltre al prezioso apporto di tutte le “seconde linee” che più di una volta hanno dimostrato di saper tenere egregiamente il campo -, le armi a disposizione di coach Lucchini sono molteplici. L’allenatore biancorosso e le atlete non hanno mai fatto mistero di voler puntare alla vittoria in ogni occasione, e lo stesso avverrà anche al cospetto della prima in classifica. L’ostacolo che le Cocche dovranno superare in questo anticipo della 15^ giornata è comunque il più ostico di questa prima parte di stagione: avversaria di giornata sarà l’Acqua&Sapone Roma, al comando del raggruppamento occidentale di Serie A2 grazie ai 22 punti conquistati in 10 incontri. Quello a disposizione di coach Luca Cristofani (un mare di esperienza in A2 e nelle nazionali giovanili, prima dell’approdo in A1 a Scandicci nella scorsa stagione) è un roster 'grandi firme' che punta inevitabilmente alla promozione diretta: la società capitolina ha cambiato dieci dodicesimi del gruppo 2019/20 con l’intento di primeggiare in questa pazza stagione. Quasi impossibili da trovare i punti deboli in una squadra che mixa sapienza e gioventù con grande maestria: partendo da due atlete già viste a queste latitudini come Valeria Papa e soprattutto come il libero Ilaria Spirito, per passare all’ottima coppia centrale Rebora-Cogliandro e alla confermata schiacciatrice Alessia Arciprete, le capacità non mancano. Nota a margine per una diagonale che ha stupito in positivo durante tutto l’arco di questa Regular Season: la palleggiatrice Gaia Guiducci, classe 2002, e l’opposto Anna Adelusi, classe 2003, sono due prodotti del vivaio del Volleyro’ Casal de’ Pazzi che di certo possono aspirare ad un futuro radioso. Un incontro dalle mille insidie, in cui la Futura dovrà dimostrare di poter scalare altri gradini: appuntamento per tutti gli appassionati in diretta dal San Luigi, alle 20.45 di sabato 12 dicembre, sulle frequenze di RaiSport e RaiSport + HD (ai canali 57 e 58 del digitale terrestre).

