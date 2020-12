Presepi... online

A Magnago e Bienate, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha deciso di promuovere il concorso presepi on line. Verrà, poi, premiata l'opera più bella.

Uno dei simboli del Natale, ma, purtroppo, a causa dell'emergenza Covid-19 anche il presepe, per quest'anno, si dovrà reinventare. E, allora, ecco che a Magnago e Bienate, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha deciso di promuovere il concorso presepi on line. Verrà premiata l'opera più bella, sia realizzata in modo tradizionale che in maniera innovativa e originale. Per partecipare occorre essere residenti nel capoluogo o in frazione ed inviare una foto in formato jpg del presepe allestito all’interno della propria abitazione o all’aperto, all’indirizzo prolocobienate [at] tiscali [dot] it, corredata da un titolo e da una breve descrizione. La raccolta terminerà il 19 dicembre. I migliori lavori verranno pubblicati il 23 dicembre su apposito sito e la cittadinanza potrà esprimere la propria preferenza entro il 4 gennaio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro