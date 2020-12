Castano: incendio in cucina

Un principio di incendio è partito dal forno a gas per cause da accertare e ha annerito anche la cappa aspirante e le pareti vicine.

È scattato l’allarme per un intervento all’interno di un’abitazione di via Lazio a Castano Primo nel pomeriggio ieri. I vigili del fuoco volontari di Inveruno sono arrivati sul posto con autopompa e mezzo polisoccorso, insieme ad un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, delegazione di Mesero.

In realtà era un principio di incendio che era partito dal forno a gas per cause da accertare e ha annerito anche la cappa aspirante e le pareti vicine. I vigili del fuoco hanno immediatamente circoscritto l’area di intervento e hanno messo la zona in sicurezza. La proprietaria che si trovava in cucina, spaventatissima, è rimasta leggermente intossicata, ma non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Alla fine i danni sono stati contenuti. Restano da chiarire, e sono tuttora in corso di verifica, le cause del guasto che hanno innescato il principio di incendio.

