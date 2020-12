Proposte per superare la crisi

Il gruppo 'Prima Cuggiono e Castelletto': "Perchè non coinvolgere i cittadini percettori di reddito di cittadinanza per lo svolgimento di attività socialmente utili?".

Il Gruppo Prima Cuggiono e Castelletto per Maltagliati Sindaco, all’opposizione con Marco Maltagliati e Cristian Vener, ha protocollato una lettera indirizzata al Sindaco di Cuggiono e Castelletto Giovanni Cucchetti.

Sono tantissimi i dubbi e le richieste che il Gruppo riceve dalla cittadinanza in merito alla confusa situazione che stiamo vivendo in questi giorni di emergenza. Visto il decreto del 3 novembre scorso e l'aggravarsi della situazione epidemiologica regionale. L’emergenza Covid, va ricordato, è stato uno dei punti di maggiore rilievo sul quale 'Prima Cuggiono e Castelletto' ha insistito con un ricco programma di attività durante la campagna elettorale, punto forse è stato poco considerato dalla cittadinanza con l’abbassarsi della viralità durante la stagione estiva.

Il Gruppo ha chiesto all'Amministrazione comunale:

- Di comunicare mediante tutte le piattaforme e mezzi di comunicazione fruibili dalla maggioranza di cittadini (sia giovani ma anche anziani) la situazione della ‘medicina di territorio’ nel comune di Cuggiono e Castelletto.

- D'intraprendere percorsi di collaborazione con i gruppi di protezione civile dei paesi limitrofi.

- D'impiegare i cittadini percettori di reddito di cittadinanza per lo svolgimento di attività socialmente utili ed in particolare di assistenza alla popolazione, come ad esempio consegna spese e medicinali a cittadini posti in isolamento fiduciario.

- Di comunicare mediante tutte le piattaforme e mezzi di comunicazione fruibili dalla maggioranza di cittadini (sia giovani ma anche anziani) i comuni limitrofi nei quali è possibile recarsi per espletare i bisogni di prima necessità; a tal fine si ritiene necessario indicare chiaramente quali siano i bisogni anzidetti.

- Apprendiamo con piacere l’accoglimento della nostra proposta di istituire un tavolo congiunto di lavoro tra maggioranza, associazioni ed opposizione. Per rendere più efficace l’azione di questo strumento proponiamo:

- Di cadenzare bisettimanalmente gli incontri.

- Di trovare una strategia comunicativa condivisa.

per informare la cittadinanza sui contenuti degli incontri.

- Di attivare infine una piattaforma (zoom, teams, skype) per poter anche svolgere gli incontri del tavolo non in presenza.

Il Gruppo di Prima Cuggiono e Castelletto

