Arconate piange il suo medico

Arconate piange Flavio Bison, 64enne, storico medico cittadino. Aveva contratto il Coronavirus e, dopo alcune settimane di ricovero, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Grande e profonda commozione in tutta la comunità di Arconate per la morte di Flavio Bison, 64enne, storico medico di base cittadino. Positivo al Coronavirus dallo scorso 1 novembre, dopo diverse settimane di ricovero, purtroppo, non ce l'ha fatta. Ha servito il paese fino all'ultimo, lavorando e visitando i pazienti e assistendo le famiglie che per oltre vent'anni conosceva ormai quasi come i propri cari.

"L’Amministrazione Comunale ha appreso sgomenta della prematura scomparsa del Dottor Flavio Bison, storico medico di base di Arconate - commenta l'Amministrazione arconatese - Ci lascia un uomo, ancor prima che un professionista, di grande umanità e rara disponibilità. Ci lascia un medico che, fino all’ultimo, ha visitato i propri pazienti senza mai lasciarli soli, nonostante i rischi a cui questo maledetto virus lo esponeva. Addio Flavio, la comunità Arconatese ti è grata per il lavoro che hai svolto in questi lunghi anni e per la persona che eri. L’Amministrazione comunale si stringe commossa alla famiglia, a cui porge le più sentite condoglianze".

Nella giornata di sabato, probabile giorno per il solenne funerale, verrà osservato il lutto cittadino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro