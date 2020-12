Casorezzo: il sindaco e il Covid

La sua quarantena è finita, la sua positività al Covid-19 no. E lui, Pierluca Oldani, primo cittadino di Casorezzo, ci tiene a informare costantemente i cittadini.

La sua quarantena è finita, la sua positività al Covid-19 no. E lui, Pierluca Oldani, primo cittadino di Casorezzo, ci tiene a informare costantemente i cittadini anche per poter manifestare in modo capillare la sua vicinanza a loro in questo momento di comune difficoltà. "A ulteriore tutela del personale comunale - specifica in una nota - eviterò ancora per qualche giorno di frequentare il Municipio, ma continuerò a lavorare a distanza; potrò però riprendere a girare per il paese". E dalla sua situazione difficile, come di consueto, trae linfa vitale per dare coraggio e speranza ai suoi concittadini nell'approssimarsi di festività che, ovunque, seguiranno scansioni inconsuete. "Poco alla volta supereremo anche questa - conclude - dobbiamo riuscire a guardare avanti tenendo ben presente quanto abbiamo imparato finora e applicare le contromisure laddove servono con calma e buon senso". Insomma, niente fughe in avanti da parte di nessuno, ci si esce tutti insieme.

