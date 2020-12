Babbo Natale in... divisa

La Protezione Civile si maschera da... Babbo natale. E lo fa per portare regali e vicinanza ai piccoli sotto il cielo di Parabiago in questo momento particolare.

La Protezione Civile si maschera da... Babbo natale. E lo fa per portare regali e vicinanza ai piccoli sotto il cielo di Parabiago in questo momento particolare e contrassegnato da grandi difficoltà a causa della pandemia. Come? Offrendo ai bambini la possibilità di inviare messaggi e desideri natalizi che saranno, poi, condivisi via web per poter essere letti insieme con le famiglie. "Avviso a tutti i bambini - spiega il primo cittadino Raffaele Cucchi - Babbo Natale della Protezione Civile si è adeguato alla situazione a distanza e sta aspettando i vostri messaggi natalizi e desideri, il giorno della vigilia di Natale si collegherà con voi via web per leggerli assieme alle vostre famiglie, scrivete". Pur se non potrà essere presente in piazza, Babbo Natale a Parabiago darà, comunque, impronta della sua presenza con un'iniziativa che la Protezione Civile ha ribattezzato 'Babbo Natale 2.0'. Per i messaggi sarà possibile servirsi di WhatsApp o Facebook oppure anche del semplice telefono.

