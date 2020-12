La Farmacia Comunale

A documentarne il buono stato concorrono due fattori: un utile netto di 61 mila euro e un ampio ventaglio di iniziative. L'Azienda farmaceutica municipalizzata di Busto.

A documentarne il buono stato di salute concorrono due fattori: un utile netto di 61 mila euro e un ampio ventaglio di iniziative a beneficio dei suoi clienti. Viaggia a suon di sorrisi l'Azienda farmaceutica municipalizzata di Busto Garolfo. La disamina di quanto compiuto e dei programmi per il triennio 2021/2023 cammina sulle parole del presidente Andrea Ceriotti. "Prevediamo investimenti a livello conservativo - esordisce - per rinforzare la dotazione, si erano già fatti in precedenza acquisti di nuovi computer da banco e registratori di cassa, e per quanto concerne la politica delle vendite proseguiremmo con l'offerta a prezzi scontati di prodotti soft che hanno dato e daranno ampi vantaggi alla collettività. Continueremo, poi, con l'applicazione di una scontistica su un paniere di prodotti scelti periodicamente con agevolazioni per enti come scuole e associazioni del territorio". Tra gli altri benefici di cui la Farmacia intende proseguire l'erogazione figurano anche la pesatura e la misurazione della pressione gratuita. Vendita, fornitura di servizi ma anche proposta di momenti di approfondimento per la prevenzione della salute. "Quest'anno - premette Ceriotti - non siamo purtroppo riusciti a organizzare per via del Covid le giornate gratuite di prevenzione che ci eravamo prefissati di fare ma è nostra intenzione riproporle , penso a iniziative per quanto riguarda a esempio l'osteoporosi e la pelle". L'azienda ha anche provveduto e provvederà a intensificare l'informazione a beneficio dei cittadini attraverso alcuni canali come Facebook , l'Informatore parrocchiale e il sito "Garzone" attivato dall'amministrazione comunale. L'educazione sanitaria risbarcherà anche tra i banchi delle scuole perché, specifica ancora Ceriotti, "In collaborazione con l'Amministrazione comunale riattiveremo iniziative di prevenzione e progetti per le scuole collaborando con il comune anche per problematiche specifiche". L'organico dell'azienda è attualmente disposto da sei operatori e tre dottori. Soddisfazione per il servizio Cup che, precisa Ceriotti, "Continua ad avere un buon funzionamento". Non da ultimo, "qualora qualcuno si sentisse male improvvisamente, abbiamo predisposto una previsione a bilancio per dotarci di un collaboratore per eventuali situazioni di emergenza". Una municipalizzata farmaceutica che prosegue il suo cammino con la fierezza per quanto compiuto e la voglia di dilatare sempre di più il fronte dei suoi servizi per la cittadinanza.

