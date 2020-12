Tre anni di lavoro: che bel presepe

Da una base di compensato è nato un presepe meraviglioso. Una vera e propria opera d’arte quella di Vittorio di Bernate Ticino. Tutta realizzata in legno pregiato.

Da una base di compensato è nato un presepe meraviglioso. Ultimato soltanto l’altro giorno, la festa dell’8 dicembre dell’Immacolata, dopo un lavoro di circa tre anni. Una vera e propria opera d’arte quella di Vittorio di Bernate Ticino. Tutta realizzata in legno pregiato. “Lo abbiamo fatto con pezzi di radica d’ebano – spiega Vittorio Messaggi – e abete rosso. Le montagne le abbiamo fatte con una base di cartone sottilissimo rivestite di stucco, mentre le staccionate le abbiamo realizzate tutte in listini di abete bianco”. Il Natale si avvicina e la voglia di esibire i propri capolavori è forte in un piccolo paese come Bernate. Il presepe di Vittorio non è di quelli montati frettolosamente in pochi minuti e da disfare, altrettanto velocemente, nel giorno dell’Epifania. E’ una vera e propria opera che dovrà rimanere nel tempo. C’è anche il castello ed è stato tutto realizzato in pezzetti di abete bianco con le finestre fatte con stecchini di stuzzicadenti. “Da quella base di compensato che era stata lasciata in garage e, ormai, abbandonata è partita l’idea di fare un presepe – conclude Vittorio – Volevamo fare qualcosa di importante. Abbiamo impiegato del tempo, ma ci siamo riusciti ed è una bella soddisfazione”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro