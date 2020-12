"Prof... insegnaci da lassù"

Dolore e lacrime all'istituto comprensivo 'don Lorenzo Milani' di Turbigo. La scuola piange la professoressa Maria Luisa Ronzio, volata via per sempre qualche giorno fa.

La vita intera dedicata alla scuola ed agli studenti. L'insegnamento che si mischiava, diventando una cosa sola, con le cure e l'attenzione che, quotidianamente, dava ai 'suoi' ragazzi; li ha seguiti passo dopo passo, li ha visti crescere e, se qualcuno di loro aveva bisogno di un consiglio o di un sostegno, lei c'era. Una professoressa d'altri tempi, di quelle che, solo a guardarla, capivi fin da subito che ti avrebbe trasmesso tanto e che tutto questo ti sarebbe rimasto per sempre. "Ti pensiamo serena, decisa, con passo leggero e fermo, entrare nell’atrio, sorridere, salutare e conversare in modo generoso, senza risparmiarti. Vogliamo ricordarti così, armata solamente della tua magica ingenuità”. La voce è rotta dall'emozione, nella testa e nei cuori un mix di immagini (tante, tantissime); là nei corridoi e nelle aule dell'istituto comprensivo 'don Lorenzo Milani' di Turbigo, poi, il silenzio e un grande senso di vuoto che si accompagnano ad un immenso "Ciao". Già, perché, purtroppo, dalle scorse ore la prof. Maria Luisa Ronzio non c'è più, volata via. "Ci mancherà moltissimo - dice la dirigente scolastica, Giuseppa Francone - Un dolore ed una perdita enorme per la nostra scuola. Una figura e un vero e proprio punto di riferimento per ciascuno di noi. Questa era la sua 'seconda casa' e, siamo sicuri, che, anche da lassù, continuerà a starci accanto e a guidarci". Docente di francese, dopo una parentesi a Robecchetto, era diventata insegnante di ruolo, ormai quasi 20 anni fa, alle Medie di via Trieste, appunto, a Turbigo e qui era stata capace, con la sua spontaneità e la sua generosità, di conquistare tutti. "Vogliamo esserti vicini proprio nel tempo in cui si deve stare distanti. Vogliamo parlarti sottovoce proprio quando troppe sirene urlano. Vogliamo abbracciarti proprio quando ci è negato farlo - hanno scritto sul sito dell'istituto - Ti ricorderemo per il tuo carattere mite, per la generosità, per la disponibilità ad aiutare gli altri e per i tuoi sorrisi sinceri, aperti, disarmanti. Bon voyage cara professoressa, gli angeli saranno felici di accompagnarla verso il regno della pace e della serenità".

